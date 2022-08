Alessandro Costacurta vede l'Inter ancora tra le favorite per il campionato. L'ex difensore, intervistato da Il Giornale, dice la sua sui nerazzurri: “Penso che l’Inter sia la più forte ma oggi che è il 10 agosto è difficile dire che i nerazzurri siano realmente superiori al Milan campione d’Italia che ha fatto vedere di avere gioco ed organizzazione sotto tutti i punti di vista. Se l’Inter resta questa, però, senza cedere né Skriniar né altri giocatori decisivi, la vedo qualitativamente superiore alle altre”. A pesare nei giudizi c'è anche il ritorno di Lukaku: “Per il campionato italiano e per l’Inter sarà fondamentale. Credo che sia un giocatore che in Serie A sposterà gli equilibri e sarà importante anche in Europa. Per me Romelu sarà il calciatore più importante dell’Inter, il rendimento dei nerazzurri in campionato e in Champions League dipenderà molto dal belga. Lui in Serie A fisicamente è decisivo, devastante e penso che Marotta e Ausilio abbiano fatto un capolavoro”.