Intercettato ieri tra le vie di Milano al termine dell'inaugurazione del nuovo ristorante "Coraje Milano", avventura imprenditoriale lanciata da Lautaro Martinez e dalla compagna Agustina Gandolfo, Joaquin Correa ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti che lo hanno incrociato in città. "Ci siamo divertiti, Lauti e Agustina hanno fatto questa cosa e siamo contenti di condividere il momento con loro. Lauti resta? Non parliamo di calcio... Dybala all'Inter? È un amico, spero il meglio per lui e che sia felice. Siamo contenti per la nazionale perché abbiamo fatto un bel percorso"