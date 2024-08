Una squadra di B e una di C conquistano il pass per il primo turno di Coppa Italia. Il Cesena di Michele Mignani onora alla grande l'esordio all'Orogel-Stadium battendo con un netto 3-1 il Padova: in gol per i bianconeri Kargbo, Shpendi e Francesconi. Inutile il gol di Bortolussi che aveva accorciato sul 2-1 le distanze. Va avanti anche l'Avellino (stessa parte di tabellone dell'Inter), che fa fuori la neopromossa in B Juve Stabia. Decisiva la doppietta di Tribuzzi e il marchio di Frascatore. Vespe in gol con Piscopo, ma non basta.