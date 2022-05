Angelo Alessio , ex giocatore bianconero e vice di Conte , si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico tra Juventus e Inter.

"La Juve deve vincere per tanti motivi, soprattutto per salvare una stagione. Credo comunque che le motivazioni in finale vengano da sole. L'Inter, invece, dopo la Supercoppa vuol conquistare un altro trofeo proprio contro la Juve - le sue parole -. Mi auguro che vinca la squadra di Allegri. Stagione fallimentare senza Coppa? Non lo sarebbe ma se non dovesse vincere sarebbe comunque un mezzo fallimento".

"Vlahovic è un ragazzo ragazzo giovane e certi problemi possono starci - conclude -. Se poi si misura solo sui gol è un altro discorso. Bisogna avere pazienza, le qualità del giocatore non si discutono. Va aspettato, un calo può anche esserci".