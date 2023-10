Nell'analisi pubblicata oggi su La Repubblica da parte di Paolo Condò non manca un riferimento ai nuovi acquisti di Inter e Milan, nonché a una vecchia conoscenza dei nerazzurri. "Com’era prevedibile, nessun “nuovo” sta avendo l’impatto di Lukaku: 7 gol in 7 gare fra Italia ed Europa, il suo mix fisico/tecnica a questi livelli è devastante - si legge -. Pulisic per il Milan e Thuram per l’Inter sono aggiunte che hanno portato punti, ma per il resto le batterie di rinforzi delle milanesi — entrambe di larghe dimensioni — restano distanti dai vecchi uomini di copertina, Leao e Giroud da una parte, Lautaro e Barella dall’altra. Alla seconda pausa il Milan si è staccato, e non accadeva dal giorno dello scudetto 2022.

Se leggete il calendario con attenzione, scoprirete che la differenza l’ha fatta il Bologna, battuto a domicilio nella prima partita quand’era ancora un cantiere e poi capace di pareggiare fra gli applausi sia a casa Juve che a casa Inter. Thiago Motta è un allenatore di chiaro talento. Il campionato italiano si è già fatto sfilare De Zerbi, veda di non fare il bis con lui