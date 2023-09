Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha speso parole importanti per Simone Inzaghi: "Allenare la Lazio è già un impegno gravoso, l'ha portata in Champions League e solo Sarri l'anno scorso ci è riuscito nuovamente. Secondo me a Milano ha fatto il salto di qualità, anche se nell'anno dello Scudetto del Milan forse i nerazzurri avevano qualcosa in più. Ma la finale di Champions League l’anno scorso più tutte le varie coppe messe in bacheca parlano di un allenatore che non ha minimamente patito il salto di qualità in una squadra come l’Inter, che è obbligata a vincere".