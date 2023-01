Ospite negli studi di Sky Sport , il giornalista Maurizio Compagnoni analizza così il momento vissuto dall’Inter: “Il punto di domanda grosso al momento riguarda i gol subiti in stagione. Già in estate si erano accesi dei campanelli d’allarme, ma all’epoca ai tanti gol presi si diceva che le amichevoli non contavan. Adesso però la musica non è cambiata”.

Su Romelu Lukaku: “Fa fatica, non si sta ritrovando. Non so se sia un problema fisico o mentale. Come giocatore non si discute, ma i dati statistici dicono che i gol subiti al momento siano un problema più grande di quanto non lo sia Lukaku. È un numero di gol subiti esorbitante, troppo alto per i giocatori importanti che ha l’Inter”.