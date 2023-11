Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'ex nerazzurro Fulvio Collovati ha parlato del match all'orizzonte tra Juventus e Inter: "È una classica, l'Inter secondo me è la squadra più forte del campionato perché ha l'organico migliore. Nella Juve Allegri sta facendo un miracolo con questa squadra perché non c'è paragone in difesa e a centrocampo tra le due squadre e l'Inter è più forte però Allegri sta facendo dei miracoli. È una partitissima soprattutto perché viene dopo la sosta dove ci sono tante incognite".