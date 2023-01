Ai microfoni di 1 Station Radio, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha criticato le recenti dichiarazioni di Zibì Boniek a proposito dei bianconeri: "L'Inter e la Lazio non sono squadre di basso livello, ha rilasciato delle parole le quali lasciano il tempo che trovano... Il Napoli ha fatto cose incredibili con la Juve, è stata una roba impressionante vedere Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, calciatori di altissimo livello, ma soprattutto di straordinaria determinazione. Tanto è vero che il Napoli è sceso in campo nella ripresa molto più determinato, frutto di 15 minuti di chiacchierata di Luciano Spalletti con la squadra durante l'intervallo. E poi nella ripresa i bianconeri sono completamente crollati".