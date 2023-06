Al termine di Manchester City-Inter, l'ex nerazzurro Estaban Cambiasso ha rivelato un curioso retroscena ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata dalla squadra di Inzaghi in finale di Champions League. "Ho parlato con alcuni giocatori mentre attendevano la premiazione, mi hanno detto che era meglio perdere 3-0. Alla fine prevarrà il fatto di aver lottato ed averla giocata alla pari. Il City merita la Champions ma non per quello che ha fatto oggi, la finale si è giocata più come voleva la squadra di Inzaghi".