La frase che Massimiliano Allegri avrebbe urlato negli spogliatoi di San Siro dopo aver litigato con i dirigenti dell'Inter Beppe Marotta e Dario Baccin dopo la gara di Coppa Italia di ieri sera ("Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”) "non appartiene allo stile Juve, così come quella pronunciata da Landucci all'indirizzo di Spalletti". Lo ha detto Evelina Christillin, membro Fifa in quota Uefa e grande tifosa bianconera, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Rai Radio1.

"Allegri non è stato carinissimo, gli sono girate le scatole, gli sono saltati i nervi - ha aggiunto -. Io l’anno prossimo comunque lo confermerei. Le ultime partite sono state pessime, ma ha tenuto la barra dritta per tutto il campionato sapendo che hai 15 punti di penalizzazione: non era facile né scontato".