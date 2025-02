Chiusa la parentesi Juventus, ricomincia da Parma l'avventura nel calcio di Federico Cherubini. L'ex dirigente bianconero è stato infatti presentato come nuovo amministratore delegato del club ducale in una conferenza stampa nella quale, tra i tantissimi argomenti trattati, c'è anche quello legato alla possibilità di vedere anche una seconda squadra gialloblu, visto che fu lui l'artefice del progetto Juventus Next Gen che fu in questo senso pioneristico, seguito negli anni da Atalanta e Milan e che ora vede l'Inter in rampa di lancio.

Toccando la questione squadre Under 23, Cherubini ha raccontato lo stato dell'arte: "Il discorso Next Gen in Italia è stato affrontato da pochissimi club, se ne sta parlando molto adesso. Con l'attuale sistema normativo penso sia difficile arrivare a modelli come quello spagnolo, dove tutte le squadre hanno una seconda squadra. È un obiettivo distante, in altri paesi le seconde squadre sono assorbite nella piramide delle categorie inferiori, non solo dalla terza divisione. Servirebbe una svolta normativa e un auspicabile progetto per rivedere il sistema. Tutte le leghe dovrebbero riflettere su questo, può portare un beneficio anche alle squadre nazionali".