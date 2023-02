L'Inter si prepara ad ospitare il Porto a San Siro per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: l'appuntamento è per mercoledì 22 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console.