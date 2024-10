Dopo il partitone in casa del Manchester City e il netto successo casalingo sulla Stella Rossa, l’Inter ha già il pensiero fisso verso la terza sfida di Champions League. In realtà prima c’è da fare i conti con un impegno niente male in campionato, stante l’arrivo della sfida in casa della Roma, ma in ottica europea la prossima sfida nella massima manifestazione continentale può rappresentare la svolta decisiva per le ambizioni nerazzurre.

Nella serata di mercoledì 23 ottobre, con inizio alle ore 21,00, la truppa interista sarà infatti di scena in casa degli svizzeri dello Young Boys e le probabilità di successo sono ampissime per i nerazzurri, come sottolineano in maniera evidente anche le quote Champions League, che danno la squadra di Simone Inzaghi vincente a 1.37, mentre un colpaccio casalingo degli elvetici è addirittura a 7.25, superiore anche ad un eventuale pareggio, al momento a 5.00.

La vittoria sembra dunque assolutamente alla portata della formazione milanese ed è anche assolutamente necessaria, così da poter affrontare al meglio la giornata numero 4, che porterà a San Siro l’Arsenal, una delle squadre più attrezzate della Premier League ma anche della Champions, indubbiamente.

Un passo alla volta comunque, prima c’è appunto la formazione svizzera da affrontare e c’è da farlo con il piglio giusto, quello di una grande squadra come è appunto l’Inter, chiamata a non distrarsi contro un team che nelle prime due esibizioni ha raccolto zero punti, come i gol fatti, subendone invece addirittura 8. Considerando proprio quest’ultimo dato è ovvio che una squadra come quella neroazzurra, che dispone di un bomber come Marcus Thuram che in questo momento fa sfracelli un po’ ovunque, non può temere più di tanto lo Young Boys…