Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Pressing, analizza in studio quanto avvenuto tra Anguissa e Dumfries in area di rigore durante Inter-Napoli. "L'intensità e l'entità di una situazione di gioco la decide l'arbitro di campo, naturalmente se è ben posizionato, con visuale libera e se non è un chiaro ed evidente errore. E' la difformità che dà fastidio a tutti - dice Cesari -- Nel caso specifico, Mariani vede giusto. Vede un tocco, poi l'entità la decide lui e il Var non può assolutamente intervenire. Dobbiamo dare anche un potere decisionale all'arbitro".

Cesari parla anche del mani di Olivera in area di rigore nel secondo tempo. "Il calciatore nella dinamica di corsa può fare solo quel che fa Olivera. Lui e Lautaro fanno lo stesso movimento per correre. E' normale dinamica di gioco".