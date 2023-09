Intervenuto ai microfoni di N1, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin è tornato a parlare della Super League: "In generale, non mi piace parlare dei miei successi, e tra tutte le questioni che trattiamo quotidianamente, non ho neppure il tempo di analizzare. Sicuramente è stato uno degli eventi più importanti per il calcio, lo dicono tutti. Il calcio non sarebbe più lo stesso se non avessimo fermato questo progetto, questa idea folle. Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 20 o 30 anni. Quello che succederà dopo è davvero difficile da prevedere. Chi afferma che la Champions League sia in qualche modo simile a una Superlega non conosce o non vuole conoscere il calcio. Nella Champions League, ogni paese ha la possibilità di far qualificare il suo campione. Attualmente, partecipano 32 squadre, ma nella prossima stagione saranno 36. Quindi si stanno aprendo altri quattro posti. È vero che per qualificarsi bisogna superare le qualificazioni, il che è logico. Ma paragonarlo a una superlega chiusa…"

“Il Maribor l’anno scorso ha perso tutte le partite nelle qualificazioni per le competizioni europee e ha comunque ricevuto un milione di euro dall’UEFA. Il sistema che l’UEFA ha tiene in piedi l’intero calcio. La superlega avrebbe avuto 12 club che non avrebbero mai lasciato nessuno entrare. Come potete paragonarlo, non lo capisco. Per rispondere, faccio un confronto. Anche il Parlamento europeo in questo caso è in qualche modo una superlega, perché i sloveni non possono avere lo stesso numero di deputati dei tedeschi. È così com’è – un paese è più piccolo, ha un mercato più piccolo e deve guadagnarsi un posto tra i grandi. Non è un sistema chiuso e finché sarò in questa posizione, non lo sarà mai - ha continuato -.

A proposito dell'eventuale ricandidatura:

"È difficile dire. La vita mi ha insegnato che dietro l’angolo può sempre aspettare qualcosa di nuovo e interessante, quindi fare dichiarazioni per quattro anni in anticipo è molto ingrato. O forse sono anche superstizioso. Per ora mi piace ancora farlo, anche se negli ultimi anni abbiamo avuto più momenti di crisi rispetto a tutti gli altri 60 anni di esistenza dell’UEFA messi insieme".

Sul Salary cap:

"Ritengo ancora che alla fine dovremo farlo. Tuttavia, questo dipende principalmente dalla Commissione europea. Una limitazione classica dei salari è infatti vietata dalla legislazione europea, quindi dovremmo aggirare questa regola in qualche modo senza il coinvolgimento dell’UE. Ma stiamo discutendo molto con la Commissione europea, perché siamo convinti che una tale limitazione non danneggerebbe la concorrenza, ma la rafforzerebbe nel calcio. Le regole nello sport sono leggermente diverse rispetto a quelle di altri settori. Se introduci limitazioni salariali in un’industria qualsiasi, è certamente una restrizione alla concorrenza, ma nel calcio le limitazioni salariali potrebbero effettivamente migliorare la competitività. Senza limiti, i più ricchi potrebbero acquistare tutti i migliori giocatori e la concorrenza diminuirebbe, il che potrebbe essere un problema per il calcio. Non direi che è un grande problema. Trovo positivo che la grande maggioranza dei club sia d’accordo su questo. Quando ho discusso di limitazioni salariali e cifre per gli acquisti di giocatori, ho ricevuto l’approvazione sia da piccoli club che da club di dimensioni medie e anche da grandi club. Anche quei club che sono costantemente accusati di spendere troppo. Alla fine, bisogna capire che tutti entrano nel calcio per guadagnare. E nessuno ha interesse a dover competere con cifre insostenibilmente alte" ha concluso.