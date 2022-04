Dopo l'eliminazione dell'Italia contro la Macedonia del Nord, a Radio Anch'io lo Sport Franco Causio presenta una sua analisi e fa una proposta per il futuro. "Per me deve rimanere e continuare il lavoro fatto. Hai perso la partita per un tiro in porta. La squadra non è stata quella dell'Europeo, aveva alcuni giocatori fuori forma ed è sembrata una squadra impaurita - dice Causio - Dal 2010 non andiamo avanti nelle coppe, abbiamo problemi fisici, di velocità. Negli altri campionati vanno il doppio. Quando giochiamo in Europa prendiamo degli schiaffi in faccia, i settori giovanili dovrebbero essere più curati. Io metterei un limite minimo di italiani di 7-8 giocatori".