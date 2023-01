L'ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, interpellato da Radio Sportiva, ha detto la sua sul caso Skriniar: "Non lo venderei mai, per me è il centrale più forte avuto dall’Inter in questi anni. Fa parte della struttura della squadra, ma da mesi la società mette diversi giocatori sul mercato. Questo crea problemi, così manca serenità. Conta anche la testa: senza problemi si è vinto un campionato incredibile e una finale di Europa League, con un gruppo che pur non essendo più forte aveva tanta determinazione. Ora qualcosa non va, l’Inter ha questi problemi sul mercato e si vede".