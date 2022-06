Raggiunto dal sito FootballNews24, Benoit Cauet traccia un bilancio della stagione dell'Inter: "All’inizio pensavo che avremmo visto l’Inter vincere il campionato. In estate abbiamo avuto due perdite importanti che portano il nome di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, oltre che il cambio dell’allenatore in panchina (elemento che non va mai sottovalutato) e già lì si sapeva che non sarebbe stato semplice, ma credevo che l’Inter avrebbe potuto superare le aspettative. Bisogna riconoscere che il Milan è stato bravo ad avere continuità e ad approfittare dei momenti di défaillance dei nerazzurri dimostrando di essere ancora competitivo su tutti i fronti. La stagione comunque è positiva: l'Inter ha fatto un ottimo percorso in Champions, ma bisogna continuare ad alzare l’asticella. Per tutte le difficoltà subite durante l’estate scorsa ha superato le aspettative a livello generale”.