Antonio Cassano ha inquadrato l'andata degli ottavi di Champions tra Inter e Porto sulle frequenze della Bobo Tv: "I nerazzurri hanno tenuto il pallino del gioco per l'intera durata dell'incontro, ma le occasioni più clamorose le ha avute il Porto. E' stato un grande Onana, che ha fatto parate di puro istinto. Se Otavio non fosse stato espulso, l'Inter non avrebbe mai vinto".

Sguardo di Cassano sulla proiezione del ritorno: "Sarà dura con novantamila persone in Portogallo". Con una critica ad Inzaghi: "A venti minuti dalla fine con loro in dieci uomini, non capisco perché Inzaghi sia rimasto con la difesa a cinque".