Attraverso Instagram, Antonio Cassano offre, come al solito senza peli sulla lingua, la sua disamina del derby di sabato: "Dentro il derby ci sono state tante partite. L'Inter è passata in vantaggio, fino all'errore di Hakan Calhanoglu sull'1-1 stava giochicchiando senza fare nulla di particolare ma aveva la situazione sotto controllo. Dopo il pareggio di Rafael Leao non c'è stata più partita fino al 3-1. Il Milan ha vinto meritatamente, l'Inter ha tante problematiche: ha un'idea di gioco sicuramente, poi ha avuto tante occasioni con la foga e l'entusiasmo e con un po' di fortuna poteva anche pareggiarla, però il Milan ha meritato".

FantAntonio coglie l'occasione per togliersi un sasso bello grosso dalla scarpa nei confronti di Alessandro Bastoni dopo l'episodio della scorsa settimana: "L'Inter sta facendo fatica soprattutto lì dietro. Bastoni invece di rompere i coglioni a me e mettere i like, trovasse il modo di svegliarsi e di marcare il centravanti. Sta facendo disastri, lì dietro l'Inter concede tanto e quando concedi occasioni del genere a giocatori importanti prendi tre gol a partita. Anche nel precampionato è stato così. Bastoni deve svegliarsi invece di mettere i like ai follower".