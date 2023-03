Possono mettere una pietra tombale sulla speranza di riavere i propri risparmi i clienti del broker romano Massimo Bochicchio, rimasto ucciso in un incidente stradale lo scorso 19 giugno alla periferia nord della Capitale. Dopo che il 5 ottobre i giudici della VII sezione collegiale del Tribunale di Roma hanno dichiarato estinto 'per morte del reo' il processo, ora la Procura capitolina, secondo il quotidiano Il Messaggero, ha chiesto l’archiviazione anche dell’inchiesta per truffa.