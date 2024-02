Jamie Carragher punta sull'Inter. L'ex stella del Liverpool, oggi opinionista per CBS Sports, che al termine della sfida contro l'Atletico Madrid ha usato parole dure nei confronti di Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros: "Simeone ha fatto 2 finali di Champions League e ha vinto la Liga: ma non è bello da guardare. Sono contento che l'Inter sia in vantaggio e spero che alla fine passi, viste anche le statistiche più esaltanti del match".