Carlos Augusto analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta per 4-0 contro la Stella Rossa: “È stata una partita importantissima, abbiamo fatto tanti cambi dopo Udine e abbiamo dimostrato la forza di questo gruppo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che loro avrebbero giocato tutti indietro, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e a segnare quattro gol. Il campionato? Ci sono squadre che stanno facendo bene e una di queste è il Torino. Il campionato è equilibrato, ma noi siamo l’Inter e sappiamo che dobbiamo entrare in campo sempre per vincere”.