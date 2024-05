Fabio Caressa ha eletto Simone Inzaghi come suo personale miglior allenatore della Serie A 2023-24, motivando dettagliatamente la scelta: "Si è saputo riprendere dal momento di difficoltà vissuto nella passata stagione. A Oporto, se l'Inter avesse perso, lo avrebbero cacciato. Non era un mistero - ricorda il giornalista di Sky Sport -. Ha dimostrato di essere un uomo molto intelligente affrontando con tranquillità questa situazione, poi è stato bravo a cambiare alcuni atteggiamenti e anche il modo in cui far giocare la propria squadra. Tutte queste cose mi fanno pensare che possa solo crescere".