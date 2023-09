Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa analizza così la vittoria ottenuta oggi dall'Inter sul campo dell'Empoli: "L'Inter secondo me quest'anno vince le partite con lo sforzo necessario per vincerle - ha esordito -. La squadra ha acquisto consapevolezza di se stessa grazie alla finale di Champions ma anche per come ha giocato quella finale. I giocatori ora sono consapevoli delle loro qualità, la squadra riesce a modellare la partita a sua immagine. La stagione sarà lunghissima, ma non vedo la fatica dello scorso anno con le squadre piccole. Ha tanti modi per sbloccare le gare", ha concluso.