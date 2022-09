Intervenuto nel corso del Leaders Week, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale ha risposto a proposito della situazione economica che sta vivendo il calcio, soffermandosi sulle differenze finanziarie tra un campionato e l'altro: "Non credo che ci dovrebbe essere un differenziale di tre a uno tra i ricavi dei media in Premier League, Liga, e Serie A. Se si guarda la qualità del calcio giocato, al valore di mercato aggregato dei giocatori, la Serie A è alla pari con la Liga. Eppure c'è un differenziale di due a uno nelle entrate dei media, uno di tre a uno con la Premier League. Questo può essere migliorato. Non guardo una squadra senza guardare l'ecosistema in cui si trova. E vedo un enorme valore incorporato per Serie A".