"L’Inter? Ultimamente non la vedo benissimo, ha avuto un calo incredibile sotto l’aspetto fisico e psicologico. Nelle ultime partite arrivavano secondi sulla palla, è una questione di testa”. Benny Cabone, ex attaccante dell'Inter, commenta così il momento difficile della squadra di Simone Inzaghi. "Come uscirne? Simone Inzaghi ha una percezione che tutti noi da fuori non abbiamo. Non so cosa stia succedendo. La chiave di lettura può essere collettiva o individuale”.