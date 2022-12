L'avvocato Eduardo Chiacchio ha fornito una precisazione in merito all'intervista rilasciata ieri al quotidiano Tuttosport intervenendo ai microfoni dell'emittente napoletana Canale 21. Questo quanto riportato da TuttoNapoli.net: "Per le plusvalenze c'è stata già una sentenza, la Procura Federale chiese nei confronti della Juve e di altre società un'ammenda più o meno grave in base al numero e la gravità delle operazioni. La sentenza dice che non è possibile dare un valore ad un giocatore e quindi non si può condannare una società per la valutazione data ad un giocatore, il Procuratore federale ha impugnato e la Corte d'appello in secondo grado ha ritenuto che la sentenza fosse in linea con gli orientamenti giuridici rigettando il ricorso. Tutti gli atti ed i documenti della giustizia sportiva esaminati nei due gradi non sarà possibile riesaminarli.