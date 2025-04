"Per il Napoli è stata una vittoria sofferta. Cosa che non avremmo immaginato dopo il primo tempo. Per lo Scudetto rimane tutto inalterato: la favorita è l’Inter. Il Napoli tutto sommato fin qui ha fatto un grande campionato”. Questo è il parere espresso dall'avvocato Dario Canovi ai microfoni di Tutto Mercato Web a proposito del successo dei partenopei sul Milan.