Dal concetto di punibilità introdotto ormai qualche stagione fa, dalla prossima stagione per la gestione dei falli di mano si tornerà a quello di volontarietà. La rivelazione arriva dalle pagine del Corriere dello Sport: i legislatori hanno voluto equiparare questa situazione a quella del Dogso, in cui il rosso per la negazione di un gol evidente è stato derubricato, sulla base soprattutto del tentativo genuino di giocare il pallone, a giallo ed eventualmente al semplice calcio di rigore. Lo stesso avverrà con i falli di mano. Un tocco di mano evidente in area di rigore non porterà al rosso, mentre fuori area sarà sempre rosso.

Discriminante fondamentale sarà il movimento del braccio verso il pallone. Estremizzando il concetto chi, non essendo portiere, si opporrà volontariamente ad un turo verrà punito con il rosso. Questa modifica al regolamento sarà spiegato da Gianluca Rocchi e da Pinzani, coordinatore con i club, alle società di Serie A e Serie B nel raduno, in programma dal 4 al 9 agosto, a Cascia.