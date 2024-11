Il panel degli osservatori della UEFA ha eletto Hakan Calhanoglu come Player of the Match di Inter-Arsenal, gara decisa proprio da un calcio di rigore trasformato dal turco: "Ha sempre cercato di prendere la palla e di costruire il gioco con passaggi tra le linee. Eccellente lavoro difensivo con il maggior numero di riconquiste e intercetti, è stato calmo nel segnare il rigore decisivo", la valutazione.