L'Inter completa l'opera iniziata all'andata, pareggiando 0-0 a Oporto ed eliminando i lusitani dopo l'1-0 dell'andata. Ai microfoni di Inter TV è Hakan Calhanoglu a commentare il risultato del Do Dragao : "Sono orgoglioso perché dopo tanti anni siamo tornati nei quarti, questo mi rende molto felice. Sono contento, abbiamo fatto un grande lavoro. La squadra fino agli ultimi minuti ha sofferto, eravamo in difficoltà ma abbiamo meritato di passare. Mi aspettavo una partita così, qui è sempre difficile, l'atmosfera era calda e la squadra molto forte. Ma abbiamo lavorato bene, abbiamo avuto qualche occasione, ma era importante chiudere a zero gol. Adesso vediamo cosa succederà. Dobbiamo festeggiare questa sera, ma poi vediamo".

Come ti stai trovando in questo centrocampo?

"Voglio dare sempre il massimo, è quello che mi chiede il mister. Sono felice che il mio lavoro continui così. C'è sempre da lavorare e da migliorare, voglio dare tutto per questo club che ho davvero nel cuore. Ora dobbiamo festeggiare per un po' e poi pensare subito alla Juventus".