Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu analizza così a Inter TV il match vinto oggi di misura contro l’Arsenal: “Sì sono tre punti pesantissimi, oggi non è stato facile. L’Arsenal è unasquadra fortissima, hanno giocatori importanti che ci hanno messi in difficoltà, ma abbiamo tenuto il risultato fino alla fine e siamo felici di aver vinto. Il rigore? Oggi ho provato a guardarlo fino alla fine e poi l’ho messo morbido, di solito calcio forte sull’angolo. Sono felice, voglio continuare a segnare”.

Il tuo segreto sui rigori?

“Non so se posso dirlo… io in allenamento dico al portiere dove lo calcio per vedere se arrivano e spesso non arrivano. Il lavoro deve essere sempre perfetto, oggi ho cambiato perché il portiere ho visto che era andato giù prima”.

Cosa vi siete detti con i compagni?

“Sono tornato dopo tre settimane e avevo bisogno di minutaggio, sono felice perché sono uscito senza problemi. Non è stato facile oggi, affrontavamo una squadra forte. Oggi ho fatto 90 minuti in due partite, fisicamente ho sofferto un po’, ma sto bene e ora mi preparo per il Napoli”.