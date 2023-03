Mattia Caldara è stato senza dubbio uno dei protagonisti della vittoria dello Spezia sull'Inter, anche se il suo fallo su Danilo D'Ambrosio in area di rigore in avvio avrebbe potuto cambiare l'evoluzione della gara se Lautaro Martinez avesse trasformato il rigore successivo. Intervistato da Radio Sportiva, il divensore ex Milan ne ha parlato così: "Io ero tranquillo di aver preso la palla, infatti quando sono andato da Danilo a tirarlo su mi ha detto “No, tranquillo, hai preso la palla”. Poi, quando Marelli ha dato quella decisione ho riguardato un po’ l’intervento e dal fermo immagine mi sono reso conto che ho preso la palla ma ho preso anche un po’ il giocatore. In velocità mi era sembrato proprio un intervento pulito, invece col VAR ci sta che puoi dare anche un rigore così, se ne vedono tanti. Secondo me è stata una decisione giusta ma in un contesto in velocità si poteva anche lasciar andare".