Prima la Juventus con 34,2 milioni di interazioni, davanti all'Inter che arriva a 33,8 milioni; terzo il Milan (33,5 milioni). Questo è il podio della classifica delle squadre di calcio social di settembre elaborata per Primaonline da Sensemakers, elaborata attraverso l'analisi di cinque piattaforme. La classifica delle Top 15 Squadre di calcio vede numeri inferiori (sia su interazioni che su visualizzazioni video) nel confronto con il mese di agosto, ovviamente influenzato dal calciomercato oltre che dalla notizia dell'allontanamento di Roberto Mancini dal ruolo di ct della Nazionale.

A vedere crescere in maniera sostenuta interazioni e video views sono state le due squadre milanesi, con l’Inter che ha conquistato il secondo posto assoluto sulla spinta della vittoria nel derby e delle buone prestazioni in Coppa. Se per i neroazzurri i post più ingaggianti si concentrano tutti su Instagram, per i rossoneri i migliori risultati del mese si concentrano tutti su TikTok, in maniera analoga, almeno in parte, a quanto succede con i contenuti della Juventus. Oltre al Milan (+13%), premiato dai propri tifosi sui social nonostante l’ennesima batosta contro i cugini, ma dopo avere reagito portandosi a casa diverse vittorie, tra cui quelle contro Lazio, Hellas Verona e Cagliari, a settembre sono risultate in crescita anche le performance del Napoli.