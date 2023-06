Urbano Cairo ostenta tranquillità rispetto alla cessione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, dopo le offerte al ribasso presentate dai vari broadcaster nell'ultima assemblea d Lega. "Hanno aperto le buste, non ci aspettavamo chissà quali valori - – ha commentato parlando a New York –. Si sapeva che ci poteva essere una componente negoziale, non dobbiamo avere preoccupazioni".

Il presidente del Torino, in seguito, ha sottolineato l’importanza di ottenere un contratto quinquennale, e non più triennale. "È un elemento importante perché permette di avere un orizzonte in più".