Lunga intervista di Alessandro Buongiorno a Cronache di Spogliatoio, dove il difensore del Napoli, vicino all'Inter durante la scorsa sessione di mercato, è tornato proprio sulla scelta partenopea, condizionata dalla spietata corte di Antonio Conte, come vi abbiamo riportato stamattina (LEGGI QUI). L'allenatore leccese e il trasferimento all'ombra del Vesuvio, ma non solo. Di seguito alcuni passaggi che riguardano anche l'Inter e alcuni dei suoi giocatori.

È vero che in Nazionale hai chiesto ad Acerbi consigli sulla difesa a 4?

"Ho esordito con l’Italia di Mancini in Nations League quando giocavo ancora al Toro e con una linea a 3. In quel match contro i Paesi Bassi giocavamo a 4, quindi Ace mi ha spiegato un po’ di movimenti, mi ha dato qualche dritta. Anche Bonucci è stato molto utile in tal senso".

E adesso nella lotta per i piani alti, oltre l’Inter e il Napoli, metteresti anche la Dea?

"Beh, sicuramente, ma anche la Juventus e il Milan o Fiorentina e Lazio, che stanno facendo bene e la classifica lo dimostra. Siamo tutti vicinissimi. È un campionato molto competitivo e di questo sono contento, perché così si alza il livello della Serie A, delle società, dei giocatori. Oggi sai che non puoi sottovalutare nessuna partita, ogni squadra ti può mettere in difficoltà".

In Nazionale è una bella lotta con Bastoni e Calafiori.

"Sì, assolutamente. Con Basto e Cala non c’è rivalità, ma una sana competizione. Sono due bravissimi ragazzi ma soprattutto sono davvero forti. Il nostro obiettivo è mettere in difficoltà Spalletti".