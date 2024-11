Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Alessandro Buongiorno ha raccontato il dietro le quinte del suo 'sì' al Napoli della scorsa estate: "Con Conte ci siamo incontrati una sera per caso in un ristorante, ci siamo parlati 10-15 minuti dopodiché ci siamo sentiti qualche volta. Alla fine ho scelto il Napoli", le parole dell'ex difensore del Torino.

Alessandro Buongiorno ha rifiutato diverse squadre e scelto il Napoli, per via della corte di Antonio Conte che, come vedremo anche dai dati di @MathandSport, sta trasformando l’ex Torino nel vero regista della squadra. pic.twitter.com/Oe7hZ6blig