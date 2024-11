Belle notizie per Bper Banca, che dall'ultima estate è diventata naming sponsor del centro allenamento di Appiano Gentile dell’Inter. L’istituto bancario ha infatti registrato nei primi nove mesi dell’anno un utile di 1,14 miliardi di euro, in crescita del 4,6% sullo stesso periodo del 2023, dopo aver registrato nel terzo trimestre 413 milioni di euro di profitti (+6,3%) e nonostante l’ammontare delle tasse fosse di mezzo miliardo. I ricavi sono saliti del 2,9% a 4,13 miliardi, spinti sia dal margine di interesse (+6%) che dalle commissioni (+3,5%) mentre sull’aumento dei costi operativi (+12,8%).

Per ora è stato accantonato a dividendo il 62% dell’utile mentre per il pay-out definitivo, come ha confermato lo stesso Papa, occorrerà attendere la performance del quarto trimestre. A dicembre si terrà l’assemblea che delibererà l’introduzione dell’acconto sul dividendo nello statuto.