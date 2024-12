L’esterno nerazzurro Tajon Buchanan parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di stasera a San Siro contro il Como: “Sto bene, sto tornando a sentirmi me stesso finalmente. Sto lavorando per tornare al 100%, sto tornando a sentirmi bene sul campo. Stasera è stata una gara difficile, loro ci hanno pressati tanto e hanno fatto una partita tosta. Noi siamo felici per i tre punti, sapevamo che non era facile, siamo stati bravi a mantenere il controllo del match. Credo che la cosa più importante sia aver trovato i tre punti, era l’unica cosa che contava stasera”.

Quanto ti manca per tornare al 100%? Quanto sono stati importanti questi spezzoni?

“È molto importante, sto tornando in carreggiata, più gioco e meglio mi sento. Devo continuare a lavorare, mi sento bene e sono molto contento”.