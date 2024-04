Stagione indimenticabile per il Brest, che dopo il rocambolesco 5-4 in casa del Rennes di oggi pomeriggio (gol decisivo al 96' di Brassie) si è assicurato un posto in Europa, quanto meno in Conference League. Attualmente la squadra è al terzo posto in attesa di altre partite, ma per i ragazzi di Eric Roy non si esclude anche il piazzamento per una competizione più prestigiosa. Decisivo con un gol anche Martin Satriano, l'attaccante uruguayano in prestito dall'Inter che al 54' aveva firmato il momen taneo 2-3.