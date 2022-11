L'ex portiere Simone Braglia, ospite dei microfoni di TMW Radio, analizza il periodo dell'Inter Inter focalizzandosi in particolare sull'operato di tecnico e club: "Le responsabilità di Inzaghi sono evidenti. Non è però che l'Inter stia bene anche dal punto di vista societario. La profonda riflessione può essere anche dettata dalla posizione personale di Marotta. Perisic è stato costretto a darlo via ed è stata una grossa mancanza. Lukaku non era detto che rendesse come con Conte e stavolta è rimasto fuori troppo tempo. Forse ci sono delle responsabilità in società per questa situazione, perché di errori sul mercato ci sono stati. C'è solo Marotta in questo momento che indica la strada, magari in discussione è anche lui. Non assolvo Inzaghi, il campo parla da solo".