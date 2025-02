Edoardo Bove potrebbe davvero tornare a giocare in Serie A. In un'intervista rilasciata al magazine VanityFair, il centrocampista della Fiorentina colto da un malore in campo durante la partita di inizio dicembre contro l'Inter afferma che gli è stata effettivamente prospettata la possibilità di poter togliere il defibrillatore sottocutaneo e tornare a giocare in Italia: "I medici mi stanno dicendo che c’è questa possibilità. Io ci voglio riprovare. Vedrò anche come mi sentirò: se avrò paura o non sarò tranquillo, allora cambierà tutto".

L'ex Roma prosegue: "Il mio obiettivo è tornare a giocare a giugno. Ho qualche visita da fare, i medici devono incrociare tutti i dati. Se decideranno di mantenere il defibrillatore sottocutaneo, in Italia non potrò giocare, ma all’estero sì, praticamente ovunque. Mi è sempre piaciuta Londra, e poi il campionato inglese è molto competitivo. Mi manca tantissimo giocare, non solo in Serie A, ma anche con gli amici. È stato come perdere il mio amore più grande, posso spiegarglielo solo così".