La terza finale conquistata in due stagioni dalla Fiorentina non è un caso secondo Borja Valero, che da grande ex si augura che quest'anno la squadra di Vincenzo Italiano riesca laddove ha fallito l'anno scorso: "La Fiorentina poteva vincere la Conference League anche l'anno, è stata migliore del West Ham ma non ha avuto fortuna - le parole dello spagnolo a Sky Sport -. Quella finale e quella con l'Inter hanno dato alla squadra fiducia per giocarsela di nuovo con l'Olympiacos e provare a portare un trofeo che manca da troppo tempo in una piazza che lo merita".