"Onana è un ragazzo molto esplosivo, valido tecnicamente e bravo sia tra i pali che con i piedi. Il prossimo campionato si giocherà il posto da titolare con Handanovic". Così l'ex interista Ivano Bordon, intervistato da Calcio Style e Roma News 24, risponde sul nuovo portiere di Simone Inzaghi, Andre Onana.

Dybala potrà andare all’Inter?

"Non lo so. Dybala è un grande giocatore. Molto tecnico, bravo nei 15 metri fuori dall’area di rigore. Secondo me è un perfetto trequartista".