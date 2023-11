Oggi, dalle ore 15, è cominciata la vendita libera dei biglietti per assistere a Napoli-Inter, gara valida per la 14esima giornata di Serie A, in programma allo stadio 'Diego Armando Maradona' il 3 dicembre (kick-off alle ore 20:45). I tifosi, senza obbligo di Fidelity Card, potranno acquistare i biglietti fino a esaurimento posti. "In attesa della decisione del CASMS sulle restrizioni da applicare alla gara, la vendita libera parte con divieto di vendita ai residenti nella Regione Lombardia per tutti i settori ordinari", fa sapere il club partenopeo.