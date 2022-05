Le strade di Federico Bernardeschi e della Juventus si separano a fine stagione. La società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto dell’esterno azzurro in scadenza il prossimo 30 giugno, che ora è libero di trovarsi una nuova squadra. Nonostante sono le ultime stagioni tra alti e bassi, sono diverse le formazioni interessate al mancino di Carrara. Per gli esperti di Sisal la destinazione più probabile è il Milan di Stefano Pioli, che potrebbe sfruttare la versatilità del giocatore sulla trequarti, in quota a 3,50, davanti all’Atalanta offerta a 7,50, alle prese con un cambio della guardia dopo una stagione non all’altezza delle annate precedenti. Più lontana invece l’Inter, fissata a 12, per via di un modulo che si sposa meno con le caratteristiche di Bernardeschi, chiamato ora a dimostrare quelle qualità fatte vedere in Nazionale anche nella sua prossima squadra di club.