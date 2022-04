"Secondo me sta dimostrando di poter ambire a piazze importanti, tra cui anche l'Inter. Per fare il titolare o no, dovrà dimostrare lui di essere meglio degli altri".

Sorpreso dal silenzio della Federazione dopo il mancato Mondiale?

"Spesso è meglio il silenzio rispetto a dire stupidaggini. Capita spesso di sentire tutti che hanno le soluzioni dopo ogni eliminazione, ma senza mai andare in profondità. Il calcio italiano non è tutto da buttare come qualcuno vuole far passare: siamo campioni d'Europa e le nazionali giovanili stanno facendo un buon lavoro. Le proposte ci sono, non bisogna però fare le cose per fretta e pensare che l'intero sistema non vada bene. Va migliorato, ma i giovani ci sono".

Giusto proseguire con la Serie A a 20 squadre?

"Non saprei. Però anche l'altro giorno leggevo di un livello più basso a vedere i punti, però ricordo che quando la Juventus vinceva con margine non c'era competizione... Il campionato è modesto sia se qualcuno prende il largo sia se c'è competizione? Bisogna essere più equilibrati, per me è interessante e più lotta c'è meglio è".