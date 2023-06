Nei dialoghi tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova, potrebbe entrare in gioco anche una contropartita. Secondo La Nuova Sardegna, infatti, i nerazzurri potrebbero inserire un giocatore da scambiare coi rossoblu per abbassare la quota per il riscatto: la pedina giusta potrebbe essere Sebastiano Esposito, classe 2002, molto bene con la maglia del Bari nella seconda parte di stagione; altro elemento interessante è Martin Satriano, 2001, reduce dall'avventura all'Empoli.